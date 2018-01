O marketing da embromação

A presidente do STF e do CNJ, Cármen Lúcia, sumiu do noticiário e ninguém fala mais dos mutirões de juízes para análise dos casos dos presos. Dependem do censo carcerário, que foi simplesmente esquecido. A Justiça, grande responsável por inércia e omissão sobre o tema, voltou a se esconder atrás da pirotecnia do Executivo, que brinca de ocupação militar das cadeias. E o Congresso prefere debater a troca do presidente da Câmara,em vez de se preocupar com a vida do cidadão. Como de hábito. Ou seja, os chefões três Poderes da República se omitem, se fingem de mortos ou anunciam planos mirabolantes, que não passam de criminosas jogadas de engana trouxa de marketing politico.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 19 de janeiro de 2017, às 10h15m)

