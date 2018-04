O joio e… o joio

não há nenhum nome que agora me tenha surpreendido, mas eu devo confessar que há um ano mais ou menos eu ainda podia me surpreender. Mas agora não. Agora eu já sei que não há exceções a essa regra. Por isso mesmo, quando o mestre Modesto Carvalhosa propôs uma lista negra de parlamentares envolvidos com o crime, com o maior assalto da História, eu prometi que não votarei em nenhum parlamentar ou governante no exercício do mandato. Apesar de acreditar naquele preceito romano do a dúvida está sempre a favor do réu, eu prefiro duvidar de todos e esperar que uma mudança total produza alguma surpresa no futuro, algum trigo pra separar desse joio podre.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92.9, na quinta-feira 16 de março de 2017, às 7h10m)

