O “honestinho” de madame

Sergio Moro condenou o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobrás no desgoverno Dilma, do PT, a 11 anos de cadeia por corrupção e lavagem de dinheiro. A condenação é simbólica. Pois Dilma o nomeou para substituir a amigona Graça Forster, enrolada na compra da “ruivinha” de Pasadena, para “moralizar” a estatal petroleira. Aldemir Bendine era tido como burocrata brilhante e exemplar, de alta confiança também do tal do mercado, que queria mantê-lo na empresa no governo Temer, que, em parceria com Meirelles, teve a feliz ideia de nomear Pedro Parente, hoje cumprindo exemplar gestão na empresa e sendo um raro exemplo de excelência no atual governo federal. A condenação na Lava Jato mostra que há poucas áreas limpas no Brasil oficial.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quinta-feira 8 de março de 2018, às 7h30m)

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Para ouvir Águas de Março, com Elis Regina e Tom Jobim, clique aqui

Abaixo os assuntos do comentário:

Eldorado 8 de março de 2018 Quinta-feira

1 – Haisem Moro condena Aldemir Bendine a 11 anos de cadeia por corrupção e lavagem de dinheiro

2 – Carolina Futuro de 52% dos jovens do País está em risco, diz estudo do Banco Mundial

3 – Haisem TRF-4 nega recurso de Lula contra prova da Suíça

4 – Carolina Suíte de visita íntima com TV e cama de casal: bordel no presídio José Frederico Marques, em Benfica, no Rio

5 – Haisem Blairo Maggi defende BRF e diz que até tem dó da empresa

6 – Carolina União não quita dívidas com municípios de um ano para outro e tem 37 bilhões de restos a pagar aos municípios

7 – Haisem Rodrigo Maia vai apresentar candidatura e nova política

SONORA_MAIA 0703

8 – Carolina Representação feminina ainda é baixa na política em 192 países, Brasil em 152.º lugar e Câmara 513 deputados só 54 são mulheres

SONORA Águas de março, com Tom Jobim e Elis Regina 1074

