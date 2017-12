Seguindo minha intenção de aproveitar tudo o que há de melhor nas canções religiosas para abrir meus comentários no Direto da Redação 3, de segunda a sexta, às 18 horas, na Rádio Estadão (FM 92,9) abri o do dia de São João, 24 de junho, com um hino religioso dedicado pelos católicos ao primo de Jesus que ficou conhecido como o homem que batizava e também como a vítima da perfídia da princesa Salomé, que pediu sua cabeça a Herodes. Ouça o escolhido:

Ouça aqui o hino a São João Batista