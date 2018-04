O homem Lava Jato

O Estado do Rio deve receber os cerca de R$ 270 milhões já recuperados pela força-tarefa da Operação Lava Jato no Rio do esquema de corrupção do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) em cerimônia de repatriação dos valores marcada para o dia 21, com a participação de autoridades como o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e procuradores que atuam no caso, segundo apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O governo fluminense decidiu pleitear o montante e formalizou o pedido de resgate. Qual a importância histórica dessa devolução. Pelo visto e pelo que prometem as delações premiadas, o escândalo Sérgio Cabral sozinho é uma Lava Jato.

(Comentário no Estadão no Ar 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na terça-feira 14 de março de 2017, às 7h45m

