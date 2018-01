O Furacão Palocci

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da quarta-feira 27 de setembro de 2017 avaliando a devastação do Furacão Palocci nos planos de Lula, do PT e da esquerda para as próximas eleições; relatando a guerra dos recibos da acusação e da defesa do ex; as agruras de Aécio; a caradura do Senado ao golpear o cidadão com um Fundo de Financiamento de Campanha (substituindo o “da Democracia”); a estreia de Dodge na PGR; e as boas chances de Temer ficar. Sonia Racy revelou que parte do empresariado brasileiro prepara plano profundo para recuperação do País. Alexandre Garcia comentou a devastadora carta de Palocci; a decisão do Supremo que surpreendeu Aécio e o Senado; a leitura de 260 páginas na Câmara e Raquel Dodge. Eliane Cantanhêde abordou a carta de Palocci e o afastamento de Aécio. E Gustavo Loyola, a dívida do Refis e o leilão.

Para ouvir clique aqui