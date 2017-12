O fundo e o foro

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na sexta-feira 4 de agosto de 2017 começou com minhas críticas às tentativas absurdas dos deputados que rejeitaram a abertura de investigação do Temer para tentar garantir campanha com financiamento público bilionário e distritão, as dificuldades para aprovação de outras reformas, como a da Previdência, a muralha da China do PSDB e o chororô do bebezão Rodriguinho no colo de mammy Mariangelis. Alexandre Garcia trouxe a lume Dilma e Joesley se manifestando sobre a votação de quarta, as avaliações do governo no day after e a probabilidade, agora, de fazer reformas. No Direto da Fonte, Sonia Racy falou sobre julgamento de Temer na Câmara. E Marília Ruiz, no Perguntar Não Ofende, elogiou a solidariedade da torcida com Abel Braga por causa da perda do filho dele.

Para ouvi-lo clique aqui