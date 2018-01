O fim da Lava Jato

Comunicado da PF noticiando a dissolução da força-tarefa da Operação Lava Jato, embora fosse esperada e demonstre que as investigações de Curitiba se espalharam por outros lugares, foi recebido com desconfiança pela população e indignação pelos procuradores, que veem na medida uma consequência do acordão dd políticos investigados de vários partidos. É difícil convencer a população de que o combate à corrupção continua e que não houve nada de trágico. Este é o primeiro tema de minha conversa com Adriana Ferraz, repórter de politica no Estadão e âncora do Estadão às 5, no qual também debatemos a polêmica sobre a ida de Rodrigo Janot para acusar Temer na CCJ da Câmara e outros temas.

(Estadão às 5, da TV Estadão, transmitido por Youtube, Twitter e Facebook na quinta-feira 6 de julho de 2017, às 17 hs)

Para ver o Estadão às 5 clique aqui