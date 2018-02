Sou um leitor ávido e grande admirador do místico espanhol San Juan de la Cruz, o enamorado do divino. Recorri a uma de suas canções, Sobre un Éxtasis de Harta Contemplación, do álbum Dichosa Soledad da Orden de Carmelitas Descalzos de México, interpretada por Fray Leonel de Jesús, para abrir e encerrar meu comentário Direto ao Assunto do Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – da quinta-feira 8 de dezembro de 2016, às 17h39m.

Para ouvi-la clique aqui