O delegado desastrado

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado na manhã da segunda-feira 12 de fevereiro de 2018 comentando o palpite pra lá de infeliz do diretor-geral da Polícia Federal de que a investigação da instituição no porto de Santos não encontrou nenhum ato de corrupção do presidente Temer, que o nomeou; as reações de Luís Roberto Barroso, que o intimou a se explicar, e de Carlos Marun, que disse que o inquérito não aponta nenhum delito, apesar de estar sob sigilo de Justiça e ele não ter explicado como ficou sabendo disso tudo; o ministro do STF Edson Fachin negando habeas corpus para garantir Lula solto depois da condenação em segunda instância; a decisão do STF sobre auxílio-moradia de procuradores e juízes, marcada para março; e a decisão estúpida do prefeito do Rio de viajar para a Europa durante a maior festa popular do mundo em sua cidade. Alexandre Garcia abordou Segóvia, Reuters e Barroso; Fux e Luiz Inácio, candidato irregistrável; e Temer entre a praia e Roraima. Em Direto da Fonte, Sonia Racy falou a respeito do encontro entre FHC e Huck.

Para ouvir clique aqui