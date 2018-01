O dedo duro de Palocci

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107.3 – ba sexta-feira 16 de junho de 2017 começou com meu Direto ao Assunto denunciando o estilo dois pesos e duas medidas aplicado contra Aecinho e Lulinha pelo procurador-geral Janot, descrevendo a delação gratuita de Palocci contra seu correligionário e sucessor Guido Mantega, o Laticínio que virou Latrocínio, e os fatos novos que apareceram contra Temer no depoimento do doleiro e na devassa das obras da sogra e da filha, levando o presidente da Câmara a anunciar a eventualidade da suspensão do recesso da Casa na hora de julgar Sua Excelência Excelentíssima. Em seguida, Alexandre Garcia traçou as perspectivas políticas e econômicas para este ano. Eliane Cantanhede registrou a guinada surpreendente do ex-presidente tucano Fernando Henrique Cardoso, que rodou a baiana e pediu a Temer um inesperado gesto de grandeza antecipando as eleições; e também relacionou o possível fim do recesso parlamentar com o fato de a PF e o MPF estarem fechando o cerco em torno do tal coronel Lima e da reforma da casa da filha de Temer em SP. Sônia Racy encerrou a rodada de comentaristas contando que, apesar do cerco, Temer vai liberar amortização de dívidas dos municípios.

Para ouvir clique aqui