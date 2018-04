O conto da leniência

A Lava Jato completa três anos este mês, e as principais empreiteiras do País foram implicadas na investigação, mas o governo ainda não puniu nenhuma das grandes empresas do setor da construção civil nem recuperou recursos desviados por meio de acordos de leniência – equivalentes a delações premiadas de pessoas jurídicas. O MPF também vem fechando acordos com as empreiteiras, como foi o caso, por exemplo, da Camargo Corrêa e da Odebrecht. Mas o TCU planeja considerá-las inidôneos. Faz a coisa certa, pois essa demora tem todo cheiro nojento de impunidade e precisa ter fim. Embora o órgão não tenha poder de decisão, pois só assessora o Legislativo, que pelo menos isso sirva de alerta.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quarta-feira 1º de março de 2017, às 7h08m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul