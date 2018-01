O chororô do “Carainho”

O pulo livre do presidente nacional do PSDB, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), da nau sem rumo de Temer pro bote salva-vidas do Rodrigo Botafogo Maia, o chororô de Geddel na audiência de custódia, o papo incoerente do presidente e as desconfianças sobre as mudanças da PF na Lava Jato são os temas de meu Direto ao Assunto, que abre o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107.3 – na sexta-feira 7 de julho de 2017 Nele Eliane Cantanhêde comentou o mundo político começando a assimilar a possibilidade de Rodrigo Maia na Presidência e a viagem do próprio à Argentina, que indica que ele não foge da raia, mas Temer luta bravamente e desfila no G20 para demonstrar que está vivo. Alexandre Garcia lembrou que Renato Duque quer contar mais, que o processo contra Aécio foi arquivado no Conselho de Ética do Senado e que a força-tarefa da Polícia Federal foi mesmo reduzida em Curitiba, assim como em Brasília também o foi o apoio a Temer na CCJ da Câmara. Sonia Racy computou os condenados em processos de corrupção. E Marília Ruiz criticou a bagunça que é o futebol brasileiro… Alguém discorda?

