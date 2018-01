O chilique do Santos

O ‘Estadão Esporte Clube’ da sexta-feira, 28 de julho de 2017, ao meio dia, falou sobre a polêmica do ofício enviado pelo Santos para a CBF contra um repórter que teria, segundo o clube, avisado o arbitro de que não havia sido pênalti do zagueiro Rever. O clube não apresentou provas da acusação. César Sacheto, Robson Morelli, Marília Ruiz e Gustavo Lopes também analisaram a novela envolvendo Neymar, Barcelona e PSG. Eu fui convidado no meio do programa para falar sobre o chilique de Neymar e a desastrada atuação do técnico do Flamengo, Zé Ricardo, no jogo contra o Santos quarta-feira.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para ouvir o programa clique no link abaixo: