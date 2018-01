O Brasil, ora, o Brasil!

A presidente do STF e do CNJ, Cármen Lúcia, antecipou-se aos outros chefes de Poderes (Executivo e Legislativo) ao visitar presídios e descrever suas péssimas condições ainda no ano passado. Foi, por isso, também a única a não se surpreender com o que aconteceu em Manaus na virada do ano. Ao visitar o Amazonas nesta quinta-feira, antecipou-se mais uma vez a Temer, que não deu um pio e convocou uma reunião de ministros para saber o que fazer e dizer, sem ainda se dispor a sair do molho com o País e o mundo de olho na Hileia. O presidente do Senado cuida de se colocar, a menos de um mês de findo o mandato. E o da Câmara só pensa em se reeleger. Assumir o Brasil como tema nem pensar!

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 5 de janeiro de 2016, às 7h13m)

