O boneco e o ventríloquo

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado na Rádio Eldorado – FM 107,3 – de terça-feira 21 de novembro de 2017 comentando a defesa prévia do chefe pelo novo diretor-geral da Polícia Federal; as consequências jurídicas do acinte cometido pela Alerj semana passada; o debate no STF sobre foro privilegiado; e a perda dos direitos políticos por Renan Calheiros. Eliane Cantanhêde abordou a posses do chefão da PF cheio de dedos, ora prentendendo dureza, ora amaciando: a questão está na nomeação dos superintendentes regionais, e já comandando a operação do dia abrindo a semana na Transpetro, que expõe outra delação premiadíssima do MP que é questionada pela PF. Em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz falou de Renato Gaúcho, que usou espião voador para sondar os adversários.

Para ouvir clique aqui