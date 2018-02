O bode na sala

Este é o resumo em texto do comentário que fiz hoje cedo na hora em que fico no ar na Rádio Estadão – FM 92,9 – entre 7 e 8 da manhã. Faço o registro para deixar claro que não transigirei com a manutenção da desigualdade.

O encarregado da reforma da Previdência no governo federal, Marcelo Caetano, já deixou claro aos pagantes que as modificações anunciadas no projeto em pauta são políticas, e não técnicas. Ainda bem que ele avisou, não é mesmo? Ficou claro que a gestão Temer endureceu os termos da aposentadoria e das pensões para funcionarem como o bode que o pobre põe na sala de casa e, depois, ao tirá-lo, obedecendo ao conselho do vigário vigarista, sente alívio. Endurece-se para negociar a flexibilização. Há, contudo, algo que não há como aceitar: exigir um sacrifício desmedido da sociedade e manter os privilégios de sempre para políticos, militares e outros marajás. É uma injustiça que desqualifica o projeto.