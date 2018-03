O angorá do Proconsult

A Advocacia-Geral da União argumentou que a manutenção da liminar concedida pela juíza Regina Coeli Formisano, da Justiça Federal do Rio, impedindo a posse de Moreira Franco na Secretaria-Geral da Presidência da República, com foro de ministro, ou seja, dentro do dilema “é foro ou é Moro”, adotado pelo presidente Temer no caso, pode provocar grave lesão à ordem pública e administrativa e “danos irreparáveis ao país”. É risível, se se considerar a folha corrida do nomeado, beneficiado no escândalo da maior fraude eleitoral da História da República, o Proconsult, em que milicos e bicheiros tentaram atribuir, em 1982, ao queridinho do Temer votos em branco ou nulos para derrotar Leonel Brizola.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 9 de fevereiro de 2017, às 17h35)

