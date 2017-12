O amigão dos privilegiados

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – constatou que Gilmar Mendes do STF e do TSE age como se fosse o único juiz respeitável do Brasil desprezando todas as decisões de colegas de primeira instância que punam seus amigos políticos e empresários milionários; Paulo Maluf deixou de ser o símbolo da corrupção, passando para juizado de pequenas causas depois da roubalheira de PT, PMDB, Centrão e PSDB; e Meirelles estreia como candidato a presidente na propaganda do PSD. Alexandre Garcia comentou Garotinho solto; Maluf preso em ala do idoso; e corte de impostos…nos EUA! E, em Direto da Fonte, Sonia Racy falou do ex-governador Silval Barbosa condenado.

