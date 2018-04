A conexão entre o codinome Italiano na lista de propina da Odebrecht e Antônio Palocci, um dos mais importantes militantes desde a ascensão do PT ao poder – ministro da Fazenda de Lula, disputando em igualdade de condições em poder com o chefe da Casa Civil, José Dirceu, depois chefe da campanha de Dilma e da Casa Civil dela – é de altíssima relevância, por ser muito grave esta descoberta da força-tarefa da Lava Jato da condição de arrecadador e tesoureiro do PT exercoda ´por ele. Nunca antes na história deste País, um presidente fora pilhado cometendo a ousadia suprema de usar o gabinete do responsável pela política econômica do governo para cobrar propina e lavar dinheiro ilícito.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na terça-feira 17 de março de 2017, às 7h12m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul