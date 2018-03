No podcast opiniões sobre o paro

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado, que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 6 às 9 horas, desta terça-feira 28 de abril de 2018, abre com meus comentários sobre a folga geral de antes do feriadão, decretada pelo parasitismo sindical, a aprovação da reforma trabalhista e a extinção da Contribuição Sindical. Alexandre Garcia revela quais os verdadeiros objetivos do movimento sindical no Brasil, o usu da força para obrigar as pessoas a não trabalharem hoje e as contrições polílticas do referido dito cujo movimento de paralisação. Eliane Cantanhêde acha que o paro de sexta-feira foi o maior desafio do governo Temer, que vinha passando sem grandes protestos de rua e também fala do seminário do Estadão sobre reforma política deixando claro que o excesso de partidos é um dos maiores problemas. Cláusula de barreira foi apoiada unanimemente.

Para ouvi-lo clique aqui