No palácio e na cadeia

Se alguém ainda tinha alguma dúvida sobre as razões de manter o inquérito do “quadrilhão do PMDB” na Câmara e de manda-lo para a primeira instância, mesmo depois de os coleguinhas terem obstado a investigação das acusações contra Temer, Moreira e Padilha, que têm foro privilegiado, o número de testemunhas – 42 – a serem ouvidos pelo juiz federal Marcus Vinicius Reis Bastos mostra que encaminhar os sem foro para a primeira instância era o correto a seguir. Agora resta esperar a batalha contra o foro no STF e em que resultarão os depoimentos das testemunhas arroladas, a maioria das quais de delatores premiados, que, ao contrário do barulho dos conspiradores do PT, Gilmar, Temer e tucanos, são instrumentos a serem usados na busca da verdade.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na terça-feira 17 de abril de 2018, às 7h30m)

Abaixo, os assuntos do comentário:

1 – Haisem O juiz federal Marcus Vinicius Reis Bastos autorizou a oitiva de 42 testemunhas contra os amigos de Temer, pedida pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Será que está pintando aí uma terceira denúncia contra o presidente da República?

2 – Carolina Gleisi Hoffmann leu para manifestantes à porta da Polícia Federal primeira carta do cárcere, em que Lula garante que segue desafiando a Lava Jato. O que ele pretende ganhar com isso?

3 – Haisem A juiza da Execuções Penais de Curitiba, Carolina Lebbos, autorizou visita de senadores de esquerda da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Por que essa comitiva só tem senadores da oposição?

4 – Carolina Por que a tal comissão nunca se interessou pela situação dos presos pobres, muitos dos quais já cumpriram até pena e está tão interessada nas condições em que Lula vive na tal sala de “estado-maior” na superintendência da Polícia Federal. O que será que senadoras e senadores esperam encontrar lá?

5 – Haisem O que motivou militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, liderados por Guilherme Boulos a invadirem o edifício Solaris na Praia de Astúrias, no Guarujá, e o triplex que a Operação Lava Jato garante ter sido trocado por vantagens de Lula á empreiteira OAS?

6 – Carolina O que pode esperar o senador Aécio Neves, do PSDB, da denúncia da procuradora-geral Raquel Dodge e relatada pelo ministro do STF, a ser julgada na severa Primeira Turma?

7 – Haisem Por que Gilmar Mendes se interessa tanto em proteger Sérgio Cabral a ponto de determinar uma investigação sobre o uso de algemas em sua prisão?

8 – O que motivou o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, a atribuir a autoria da morte de Marielle Franco e Anderson Pedro Gomes e, depois, recuar, ambas as atitudes de forma inesperada e inexplicável?

