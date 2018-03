Nem Dulce nem Tereza

Segue neste post o podcast dos comentaristas do Jornal Eldorado de hoje (sempre das 6 às 9 horas de segunda a sexta). No primeiro comentário, eu trato do fiasco de Dilma fingindo que imita Irmã Dulce e Madre Tereza de Calcutá. Comentei também o artigo de Moro no Globo e a falta que Márcio Thomas Bastos faz aos réus do PT na Operação Lava Jato. Alexandre Garcia, logo depois, retoma o assunto ao relatar como Mônica Moura, a mulher do marqueteiro João Santana, delatou a mesma Dilma com quem tratava do caixa 2 da campanha, além de falar da preocupação da Polícia Federal com o depoimento de Lula em Curitiba dia 3 de maio e a posição de Janot sobre o remanejamento dos procuradores de operações especiais. Eliane Cntanhede preparou os ouvintes da Rádio Eldorado – FM 107,3 – para uma eventual reedição do embate municipal de São Paulo com João Dória (PSDB) contra Fernando Haddad (PT) na eleição presidencial de 2018. Haddad está sendo cogitado no PT para ser o plano B, caso o Lula não seja candidato em 2018. Ela também abordou a vida dura de Michel Temer na conquista dos votos necessários para a reforma trabalhista.

Para ouvi-lo clique aqui