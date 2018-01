O julgamento da chapa Dilma-Temer na reeleição de 2014 foi pule de dez no Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da quinta-feira 8 de junho de 2017: no Direito ao Assunto dediquei atenção especial ao contraste entre o relatório sólido de Herman Benjamin e a defesa egocêntrica de Michel Temer por Gilmar Mendes; Alexandre Garcia discorreu sobre as vaidades no TSE e fez previsões do resultado final das votações do plenário; e Eliane Cantanhêde referiu-se à expectativa otimista do Planalto. Também confessei minha náusea ao ler as notícias da CPMI contra Fachin e das várias versões do voo dos Temer nas asas da JBS Airlines. Sônia Racy revelou curiosidades sobre as gravações de Joesley Batista. E Marília Ruiz desceu a lenha na falta de planejamento nos clubes brasileiros do esporte bretão que não consagrou Alex Murinho.

