Não é brincadeira

Segundo a Coluna do Estadão de ontem, sem alarde, a Anatel elaborou mais uma medida para aliviar multas cobradas de operadoras de telefonia. Um projeto pronto para entrar na pauta pode reduzir drasticamente o valor devido pelas empresas ao definir novos critérios de cobrança para multas antigas. O desconto pode chegar a quase 100%. Ao contrário do que está fazendo, a Anatel deveria dar a maior divulgação e transparência a uma notícia dessa gravidade. Apenas em um caso, uma operadora multada em R$ 60 milhões pagaria R$ 1 milhão. As firmas foram punidas porque descumpriram regras de concessão, como cobrar tarifa indevida de consumidores e não devolver o dinheiro.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na terça-feira 14 de março de 2017, às 7h40m)

