Não caia nessa!

A esquerda lulodependente repete a ladainha, que chama de narrativa, de que as penas impostas pelo juiz federal Sérgio Moro a Lula da Silva na primeira instância – 9 anos e meio de cana e 19 anos longe de cargos públicos – só começam a valer quando a 2.ª instância (leia-se TRF4) as mantiver ou ampliar. Lenda urbana. O petista é o primeiro ex-presidente da República condenado pela Justiça penal na História e as penas já estão valendo. A confirmação na segunda instância é condição sine qua non para torna-lo inelegívei e também para que Justiça possa mandar prendê-lo. Outra lenda urbana é que a condenação o fortalece politicamente. Isso nunca mais em nossa sociedade que não aguenta mais tanta impunidade.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quinta-feira 13 de julho de 2017, às 7h30m)

