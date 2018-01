Não adianta chorar

O Podcst Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da sexta-feira 14 de julho de 2017 abriu com meu Direto ao Assunto, cujo primeiro tema, as lamúrias de Lula condenado por Moro a 9 anos e meio de cadeia, também foi abordado por Alexandre Garcia. Outro tema de que tratei – a vitória de Lula contra Janot Javou na CCJ da Câmara – foi assusnto tanto de Alexandre Garcia quanto de Eliane Cantanhêde, que constatou ainda que Temer ganhou, mas também perdeu ontem na Câmara e que o tempo corre contra ele. Ela também perguntou: e a guerra de tornozeleiras, hein? Está faltando tornozeleira, gente! Um dos desprovidos do alvará eletrônico pra ficar preso em casa na boa, Geddel, foi assunto de Alexandre, que falou das malas de dinheiro que Funaro contou que entregou ao tal do Carainho. Por falar em propina, Sonia Racy trouxe à tona o que ela chamou de “mensalinho” pago pela JBS. E a mais uma lady do Podcast, Marília Ruiz, estava toda toda falando do timão, cada vez mais solto na ponta do campeonato, com pelo menos dois dedos na taça.

Para ouvi-lo clique aqui