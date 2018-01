Nada de sombra e água fresca

Meu Direto ao Assunto deu início ao Jornal Eldorado da Rádio Eldordo – FM 107,3 – da quinta-feira 28 de dezembro de 2017 apoiando as duras críticas da procuradora-geral da Republica, Rquel Dodge, ao decreto de insulto de Natal de Temer e os termos também pesados da carta de sete governadores nordestinos à brutalidade de Carlos Marun; e constatando a queda do emprego em novembro, o pedido de demissão do ministro do Trabalho e o perdão de costume do STF ao condenado no mensalão do PT Pizzolatto. Alexandre Garcia comentou o pedido de demissão do ministro do Trabalho; a saída de Pizzolato do presídio da Papuda; e o medo do juiz Marcelo Bretas de ficar no Rio. De volta das férias, Eliane Cantanhêde disse que troca no Ministério do Trabalho foi de seis por meia dúzia, pois o PTB continua mandando; e o Supremo manda soltar Henrique Pizzolatto, uma das estrelas do mensalão.

