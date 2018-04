Nada de driblar a lei!

As provas coletadas e examinadas pelo relator da ação do PSDB contra a chapa Dilma-Temer no TSE são acachapantes e nos envergonham. Pois mostram que a democracia brasileira é atingida no seu âmago – a vontade da cidadania expressa no voto e adulterada pelo uso de bilhões de reais em propinas que configuram o mais grave crime eleitoral, a compra de votos. Manter a chapa reeleita em 2014 impune e incólume, depois de constatada a maior fraude eleitoral da História, seria uma vergonha com a qual o País não teria como conviver depois disso com um regime limpo, são e justo. E adotar medidas casuísticas em nome da estabilidade, uma intervenção indevida e injustificável no Estado de Direito.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quarta-feira 29 de março de 2017, às 7h30m)

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no ícone play

Para ouvir A Cantiga da Perua, com Jackson do Pandeiro, clique aqui