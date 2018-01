Nação constrangida

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na terça-feira 7 de novembro de 2017 comentando o constrangimento da Nação ao ouvir Temer apoiar sua versão da investigação recusada pela Câmara no depoimento do ex-amigo Eduardo Cunha, cuja capacidade de inventar e mudar de versões é conhecida de todos; o enésimo apelo à paixão da torcida pelo futebol para livrar a cara do presidente; a força do Boy no Brasil oficial; e mais uma cortina de fumaça para o Congresso fingir que vai apertar os marajás. Eliane Cantanhêde falou dos resquícios do artigo de Fernando Henrique; e da tal reforma previdenciária, que não sai do papel. Alexandre Garcia fez o que chamou de comparaçãozinha entre atentados nos EUA e homicídios por aqui; além de abordar a privatização da Eletrobrás e FHC e o governo. Em Direto da Fonte, Sônia Racy relatou que os agentes do mercado financeiro estranham intervenção no Postalis. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz abordou a seleção de Tite na Europa.

