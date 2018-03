Na terra como no céu

Cientistas descobriram um sistema com sete planetas de tamanho comparável ao da Terra, na órbita de uma estrela “vizinha” do Sistema Solar. Conforme o estudo publicado na revista Nature, os seis planetas mais próximos da estrela têm temperaturas entre 0 e 100 °C – característica indispensável para a vida. A 39 anos-luz da Terra – uma distância pequena para os padrões astronômicos – pelo instrumento mais veloz já construído pelo homem – a nave Juno, que viaja a 265 mil quilômetros por hora – a viagem daqui para lá duraria nada menos que 105 anos para chegar lá. Alguém se aventuraria? Viável é ir ao show de Tom Zé no teatro do Sesc Vila Mariana, aqui em São Paulo mesmo.

(Comentário no Show no céu e na terra no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92.9 – na quinta-feira 23 de fevereiro de 2017, às 7h54m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site Estação Nêumanne, no ícone do play

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para ouvir Assim Falava Zaratustra regido por Karajan clique aqui

Para ouvir 2001, de Tom Zé, com Os Mutantes, clique aqui