Abri e encerrei o meu comentário Direto ao Assunto no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na terça-feira 20 de dezembro de 2016, às 17h32m, com uma belíssima canção executada na sinagoga de Praga, considerada a mais bela da Europa e frequentada pela comunidade judia alemã da qual fazia parte o maior escritor da Terra no século 20, Franz Kafka.

Para ouvir clique aqui