Na sala da santa ceia

No junho frio de 1970, quando cheguei a São Paulo, a voz cálida da maior cantora gospel de todos os tempos, a americana Mahalia Jackson, aquecia minha alma nostálgica de sertanejo na selva de pedra com uma canção religiosa e balançante, In the Upper Rom, expressão inglesa que significa a sala onde Jesus inaugurou a eucaristia na Santa Ceia, o Cenacolo, tema do glorioso quadro de Leonardo da Vinci, que revejo sempre que vou ver minha filha Clarice e meus netos Stella, Anna e Giulio em Milão. Toquei a canção na quinta 9 de junho num apelo à paz, à concórdia e à beleza, em meu comentário político vesperal no programa Direto da Redação 3 da Rádio Estadão, às 6 horas, hora do Angelus.

