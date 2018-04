Na rua contra a falcatrua

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107.3 – na manhã de quarta-feira 4 de abril de 2018 com os seguintes temas: as razões que levaram milhares de cidadãos às ruas para se manifestarem em protesto inédito na História da República contra o órgão máximo do Poder Judiciário, vigia e garante do Estado de Direito; a motivação de o Exército Nacional, que se tem mantido em silêncio, se manifestar num comunicado curto e pesado nas redes sociais pela voz mais autorizada da instituição, o comandante, general Villas Boas; o ministro Gilmar Mendes, tido por alguns como presidente de fato do Supremo Tribunal Federal, afirmou direto de Portugal, onde está, enquanto falta ao expediente no próprio STF neste grave momento, que prender um ex-presidente da República mancharia a imagem do Brasil no exterior; por que a presidente de direito da mesma instituição, Cármen Lúcia, pediu serenidade e compreensão ao povo pelo que ela decidir hoje sobre o destino de um condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro; a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, mandou memorial aos 11 ministros do Supremo advertindo que a possível proibição de prisão após a segunda instância provocaria insegurança jurídica; o que levou o Tribunal de Contas da União a recomendar a anulação do contrato da Libra com o porto de Santos; o que o governo tem a ver com as irregularidades denunciadas nos contratos de concessão do maior porto do País a ponto de o presidente, seus assessores mais próximos e amigos mais íntimos serem alvo dessa investigação; e a Polícia Federal responsabilizou Dilma pela desastrada compra pela Petrobrás da refinaria da Astra Oil conhecida como Rusty, a Ruivinha, em Pasadena, nos Estados Unidos. Eliane Cantanhêde discorreu sobre o julgamento de Lula no STF. Alexandre Garcia comentou o mesmo julgamento e as manifestações de rua contra o habeas corpus suspeito a Lula; num dia como este, o Estadão descobre que Dilma agiu sem zelo na compra de Pasadena; e a juíza de execuções penais em Brasília reclamou da autonomia de Maluf. Em Direto da Fonte, Sonia Racy abordou um possível acerto entre ministros do STF para que Lula seja preso só após decisão do STJ.

