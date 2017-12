Na prisão e no palácio

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – analisando a divisão da secretaria de governo de Temer entre Geddel e Cunha (ambos na cadeia), representado por Marun; a sem-vergonhice explícita do Congresso aprovando o tal do fundão pra bancar eleição; os truques do caradura Lulinha para escapar da justa; e a nova condição acaciana de Ciro Gomes no noticiário político. Eliane Cantanhêde registrou a lambança na reforma da Previdência, pois, sem votos suficientes, governistas batem cabeça e o líder Romero Jucá entra na contramão e é atropelado; e a preocupação do diretor geral da PF, com quem ela conversou, com o avanço do julgamento do Supremo sobre o poder do órgão para fazer delação premiada. Alexandre Garcia comentou esta decisão do STF, segundo a qual a

PF pode negociar colaboração premiada; que Lula, se condenado no TRF, prejudica Bolsonaro; e as confusões no governo com Previdência e na CPI, com Marun. Sonia Racy, em Direto da Fonte, contou que o Partido Novo não aceita recurso do fundo partidário, mas, se recusar, o valor será distribuído para todas as outras siglas!

