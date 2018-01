O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – de quinta-feira 6 de julho de 2017 começou com meu Direto ao Assunto analisndo a defesa de Michel Temer por seu amigo Mariz, o processo do MPF contra José Serra, a ressurreição da obrigatoriedade do importo sindical prometida pelo presidente às centrais sindicais e a ditadura na Venezuela, que a direção do PT finge não ver. Eliane Cantanhêde:também comentou a defesa na CCJ e a resposta dada pelo advogado presidencial, quando lhe foi questionado se o presidente estaria na UTI: “ele está na lanchonete do hospital”, numa boa… Mas ela lembrou que os ataques continuam e vêm da cadeia, onde Eduardo Cunha e Lucio Funaro são as grandes ameaças do momento. Além de falar da defesa na Câmara, Alexandre Garcia constatou que o TCU cobrou da JBS a despeito do acordo e flagrou o PSDB em cima do muro, ironizando: “Que novidade!” Sonia Racy contou sobre a ida de João Doria à China. E Marília Ruiz lembrou a violência das torcidas organizadas, agora no Botafogo, time do coração e codinome do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. É um deus-nos-acuda.

