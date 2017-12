Mudança, não!

Para evitar que os atuais deputados retirem do eleitor o poder de eleger seus representantes, tentativa patrocinada pelo presidente da Comissão Especial da Reforma Política da Câmara, Lucio Vieira Lima (PMDB-BA), e por seu relator, Vicente (nada) Cândido (PT-SP), o melhor a fazer é torcer, pressionar e rezar para que nada mude no defeituoso sistema proporcional pelo qual são eleitos os representantes do povo no Congresso Nacional. Esta foi a opinião comum do professor de Direito Constitucional da Universidade Mackenzie, Elton Battaglia, e também a minha no programa semanal Estadão Discute, apresentado por Haisem Abaki, da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na TV Estadão, às quartas-feiras, às 11 horas, retransmitido pelas redes sociais Youtube e Facebook.

