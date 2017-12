Morreu de novo

Na Operação Turbulência Polícia Federal, Ministério Público Federal e Justiça Federal investigam origem fraudulenta de recursos de esquema corrupto que cedeu o avião que caiu matando o presidenciável Eduardo Campos em Santosm no financiamento da campanha do então presidente do Partido Socialista Brasileiro em que disputou e ganhou o governo de Pernambuco em 2010. Depois de morto, o neto de Arraes, tido como ilibado, teve, assim, a imagem demolida e sua candidata a vice, Marina Silva, também deve explicações a respeito.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na terça-feira 21 de junho de 2016)

