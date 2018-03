Morde e assopra

O relator da Lava Jato no STF, Edson Fachin, deixa sempre seu serviço de fazer justiça pela metade. Este foi o caso de sua decisão de mandar o processo de organização criminosa, em que estão incluídos os ex-presidentes Lula e Dilma, do PT: mandou as ações contra ambos para a primeira instância, mas frustrou as esperanças da Nação de um julgamento severo e rápido determinando, sem razões compreensíveis, envio para Brasília, talvez para uma vara nova com juízes que não têm acompanhado o caso, em vez de encaminhá-las para Sérgio Moro, em Curitiba. E mais: deu foro privilegiado ao marido da senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR).

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na sexta-feira 9 de março de 2018, às 7h30m)

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Para ouvir Alegria, alegria, de e com Caetano Veloso, clique aqui

Abaixo, assuntos para comentário:

1 – Haisem Fachin manda processo por organização criminosa contra Lula e Dilma para primeira instância, mas para Brasília, e não para Curitiba e mantém o foro privilegiado de Paulo Bernardo, por ser marido de Dilma. Por que não?

2 – Carolina Temer faz carta pessoal e confidencial para Raquel Dodge reclamando do pedido da PGR para quebrar seu sigilo bancário.

SONORA_MARUN 0903

3 – Haisem MST invade parque gráfico da Globo alegando que jornal patrocinou impeachment de Dilma e está pressionando STF para não dar habeas corpus a Lula. Abert solta nota dizendo que ataque é contra liberdade de imprensa. Marcha protesta em frente ao tribunal da Lava Jato em Porto Alegre.

4 – Carolina Jungmann pediu ao STF para decidir quem é traficante e quem é usuário.

5 – Haisem Começou ontem a farra da abertura da janela partidária.

6 – Carolina Corrida eleitoral já contabiliza 11 candidatos com excesso de competição do cebtri

7 – Haisem Rodrigo Maia se lança pré-candidato com discurso do novo sem citar Temer nenhuma vez

SONORA_MAIA 0903

8 – Carolina Manchete do Estadão: Trump aceita discutir questão nuclear com Coreia do Norte

SONORA Alegria, alegria Caetano Veloso na Record

https://www.youtube.com/watch?v=wWhnq5YcBfk