Monstro sem pai

Acordão para livrar a cara dos políticos encalacrados na Lava Jato chegou à perfeição em matéria de enganação: relatório da comissão especial para debater o projeto das dez medidas contra a corrupção foi aprovado por unanimidade depois de negociado com promotores que o levaram à Câmara com 2 milhões de assinaturas de eleitores. Mas no plenário será rasgado para a nova lei anistiar todos os políticos que praticaram o delito até a data da aprovação da nova lei e amedrontar juízes e promotores que ousarem acusar e investigar os donos da bola de um país que está preparando essa legislação para criar uma sociedade de castas como na Índia ancestral. O pior é que nem pai o monstro tem.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quarta-feira 23 de novembro de 2016, às 7h14)

