Misturando as bolas

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado de quinta-feira 20 de julho de 2017 começou com meus tópicos do Direto ao Assunto: o misturador de voz nos palácios onde Temer conversa, as contas bancárias de Lula bloqueadas pelo Banco Central por ordem da Justiça, mais uma acusação feita a Renan, Jader e Aníbal no âmbito da Lava Jato, a delação premiada de Marcos Valério, do mensalão, enfim aceita pelo MPF, e as lições trazidas ao País pelos escândalos da Oi e do novo Refis. Eliane Cantanhêde discorreu sobre a nova bomba, que saiu de onde não era esperada: um outro operador do PMDB dando nome aos bois, e, segundo nossa analista, tem mais: Marcos Valerio, operador do mensalão, ressurge das trevas para fazer mais um estrago na política. Alexandre Garcia comentou o jantar de Temer para Rodrigo Maia, o bloqueio das contas do ex-presidente da República petista pelo Banco Central e o acordo do citado Marcos Valério com a Polícia Federal. Sonia Racy registrou o anúncio de ajuda concreta para combater insegurança jurídica no RJ, anunciada por Temer. E Marília Ruiz, em seu Perguntar não ofende, contou que Neymar talvez vá para o PSG por milhões!

