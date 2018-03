Milton em Minas

Segundo Renato Vieira, em capa do Caderno 2 publicado domingo no Estadão, “com Travessia, Morro Velho e Maria Minha Fé, Milton Nascimento conquistou admiradores dos dois polos. Quase 50 anos depois, o compositor se recorda do clima de embate e diz que o fato de unir turmas esteticamente distintas em torno dele tem a ver com sua abertura a qualquer tipo de música. A fusão de estilos vem de múltiplas influências, dos discos do pai, Seu Josino, à necessidade de tocar de tudo nos bailes da vida. E daí surge Miles Davis”. O compositor acaba de mudar de endereço do Rio para Juiz de Fora, da cidade onde nasceu para o Estado de Minas, onde foi criado, e volta a compor. Enfim, uma boa nova!

