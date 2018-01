O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107.3 – da quarta-feira 14 de junho de 2017 começa com meu Direto ao Assunto sobre o acordão entre PSDB e PMDB para salvar, no mínimo, Temer e Aécio, posto às claras tanto na reunião dos tucanos de segunda quanto na terça-feira de atestados de boa conduta do ex-presidente nacional do PSDB pelos figurões do PMDB Romero Jucá, Renan Calheiros e Eunício Oliveira. Também me referi à volta de Joesley Batista, que não estava em Nova York, aparou o cabelo e cutucou o novo desafeto Temer e ainda à punição tardia da CVM a Eike Batista. Alexandre Garcia flagrou o ex-presidente do BB e da Petrobrás de Dilma Aldemir Bendine investigado, o abrigo parlamentar onde Temer se protege para ir até 2018 e a morte do colunista do Globo Jorge Bastos Moreno. Eliane Catanhêde constatou a metralhadora giratória apontada para Sérgio Cabral, Aécio, Temer, Lula e Dilma e também lastimou o desaparecimento de Moreno.

