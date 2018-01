O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 –, na sexta-feira 23 de junho de 2014 começou com meu Direto ao Assunto abordando a manutenção de Fachin na relatoria da Operação Lava Jato do STF, até agora por 7 a 0, e o inquérito da PF contra Temer, que ele encaminhou para Janot despachar, enquanto o presidente fingia flanar feliz em Moscou e Oslo, a se gabar das gentilezas de seus anfitriões. Eliane Cantanhede enumerou as mil e uma versões sobre o julgamento no STF. Cada um, de fora, segundo ela, vê de um jeito, mas o fato é que a decisão caminha para ser unânime, enquanto Temer na Noruega tentava demonstrar tranquilidade, enquanto o pau quebrava aqui e lá fora. Alexandre Garcia revelou o que, de fato, o Supremo discute, denunciou a compra de partidos e discorreu sobre o presidente no reino da Noruega. Sônia Racy noticiou a venda das empresas da holding J&F. E Marília Ruiz descreveu o enfraquecimento dos times brasileiros por causa da janela de transferência.

