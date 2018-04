Mentirosa contumaz

O pedido que a defesa de Dilma fez para investigar, identificar e punir quem vazou a delação de Marcelo Odebrecht que a incrimina é, na prática, uma confissão. Em que o vazamento pode contribuir para reforçar seu argumento de que as notícias dadas por Marcelo Odebrecht sejam “levianas”? Ao contrário, se ela não se defende especificamente das informações que ele deu, pedir para investigar o vazamento, que é ilegal, do ponto de vista de quem o executa é praticamente confirmar as acusações de que ela ordenou e cobrou propinas para sua campanha, que são gravíssimas. A Odebrecht também pôs por terra a auto-indulgência que permite a Lula considerar-se o mais honesto dos brasileiros.

