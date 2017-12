Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na sexta-feira 8 de dezembro de 2017 denunciando a mentira infame de Lula, que inculpa a Lava Jato pelos crimes pelos quais ele foi e ainda será condenado; o STF incapaz de entrar em acordo sobre qualquer coisa; Marco Aurélio, do dito STF, fingindo que quer mesmo encontrar delitos na quebra do sigilo bancário de Aécio e soltando a mana Andréa do senador; Sérgio Cabral fingindo-se de santarrão para o juiz Brêtas; os enormes gastos que Temer faz para economizar com a reforma da Previdência; e mais um me engana que eu gosto da Oi. Eliane Cantanhede contou que, com base em pesquisa no Congresso, governo decide enviar projeto de privatização da Eletrobrás na semana que vem (mais uma pedreira); e que amanhã haverá convenção do PSDB, num momento difícil para o partido. Alexandre Garcia comentou Cabral e seu delator, ex-amigo de infância; o sigilo bancário e fiscal de Aécio quebrado; e a bagunça da reforma da Previdência. Em Direto da Fonte, Sonia Racy relatou que Armínio Fraga vê sinais de ‘populismo’ no ar no Brasil.

