Mentir não vale

O pedido da força-tarefa da Lava Jato para o juiz Sérgio Moro não aplicar os benefícios dos acordos de colaboração premiada de Paulo Roberto Costa em sua pena por ter mentido comprova que a delação premiada funciona, mas convém evitar abusos dos delatores. Outros já tiveram de prestar novos depoimentos depois de pilhados mentindo. Relevou-se o fato de Alberto Yousseff haver violado o compromisso do acordo no caso anterior do Banestado. O que Yousseff e o executivo da Petrobrás que Lula chamava carinhosamente de Paulinho contaram compensa, mas as tentativas de iludir os investigadores demandam punição e exigem de quem quer usufruir os prêmios delatar mais e mentir menos.

(Comentário no Pauta do Dia da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 17 de fevereiro de 2017, às 18h34m)

