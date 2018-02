Meirelles na frigideira

A “quadramarilha” do Planalto, que cerca Temer – Padilha, Moreira, Jucá e Renan –, associou-se a Aécio para ligarem o fogo debaixo da frigideira em que tentam fritar Meirelles e a equipe econômica para estender seu manto de poder sobre a banda respeitável de um governo que tem no “parlamentério” seu ponto fraco em matéria de credibilidade. Argumentam – e os jornais reproduzem levianamente, sem dar nomes aos ratos – , a argumentação cretina de que a crise continua grave e nada foi feito para revertê-la em bonança. Só esperava uma guinada na situação quem acreditou nas platitudes oníricas de quem aposta em fantasis. Se Temer cair nesse canto da sereia vai dar com os burros n’água logo logo.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 2 de dezembro de 2016, às 17h35m)

