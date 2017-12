A tal da reforma política, aprovada na Comissão Especial e a ser encaminhada ao plenário da Câmara para possível votação na semana que vem, é uma mentira do começo ao fim. Primeiro, não é reforma política, pois apenas tem a intenção de manter no mesmo lugar os parlamentares, cada qual com seu foro para escapar de Moro. Então, sua real denominação poderia ser “Mateus, primeiro os meus”, numa evocação bíblica, ou ainda “quem está fora não entra, quem está dentro não sai”, como no samba Pistom de Gafieira, de Billy Blanco. Outra mentira é o custo do tal fundilho partidário. Ele será proporcional à arrecadação, não fixo em R$ 3,6 bilhões. Foi este meu primeiro comentário no Estadão às 5, programa produzido pela TV Estadão no estúdio da redação do jornal, ancorado por Emanuel Bomfim e retransmitido por Youtube, Twitter e Facebook na quinta-feira 15 de agosto de 2017, às 17 horas.

