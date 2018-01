Matança em Alcaçuz

Temer foi aconselhado por um genial assessor a se manter fora da rebelião em Manaus, pois não demoraria do noticiário e logo sairia na urina. Na verdade, a crise penitenciária continua é vertendo sangue, muito sangue. Em Nísia Floresta, praia paradisíaca perto de Natal, um massacre feito pelo PCC contra o Sindicato do Crime do RN, matou com armas brancas 26 presidiários na Penitenciária Estadual de Alcaçuz e no Pavilhão Rogério Coutinho Madruga em 14 horas do sábado para o domingo nas quais as forças ditas de segurança não conseguiram adentrar a cena do crime. Conforme Walber Virgolino da Silva Ferreira, secretário de segurança, foi um “sucesso”, pois mais gente poderia ter morrido.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na segunda-feira 16 de janeiro de 2016, às 7h10m)

